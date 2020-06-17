За I квартал 2020 года банки, уличенные в мисселинге, вернули клиентам более 19 млн рублей, сообщил руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута на съезде Ассоциации российских банков (АРБ). За 2019 год всего было возвращено около 80 млн рублей.



«Когда банк в результате проведения мероприятий поведенческого надзора признает нарушения, допущенные в отношениях с потребителями, то в большинстве случаев он добровольно исполняет ошибки, в том числе добровольно возвращая денежные средства, которые были получены не совсем справедливым образом», — отметил Михаил Мамута.

«Только за первый квартал этого года более 19 миллионов рублей было добровольно возращено потребителями за прошлый год эта сумма составляла около 80 миллионов рублей», — добавил представитель ЦБ.

При этом индекс клиентоориентированности банков (соотношение жалоб к количеству активных клиентов) за год вырос на 33% в целом по банковской системе, отметил Михаил Мамута.