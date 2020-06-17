Программа предназначена предприятиям, работающим в отраслях, которые признаны пострадавшими от коронавирусной пандемии, а также в отраслях, требующих дополнительной поддержки.

Кредиты по ставке 2% предоставляются на расходы, связанные с ведением бизнеса, в том числе на выплату заработной платы и погашение кредитов по программам с господдержкой.

Поручительство ВЭБ.РФ покрывает 85% от суммы основного долга по займу и капитализированных процентов. Заключение кредитных договоров будет осуществляться в период с 1 июня по 1 ноября 2020 года. Размер кредита определяется из расчета 1 МРОТ на 1 сотрудника, увеличенного на размер обязательных отчислений в фонды, в зависимости от штатной численности сотрудников на 1 июня 2020 года и количества месяцев базового периода кредитования, который заканчивается до 1 декабря 2020 года.

В случае сохранения штатной численности на уровне 90% и выше, основной долг и проценты будут погашены за счет государства. Если занятость сохранится на уровне не ниже 80%, государство компенсирует клиенту половину от суммы кредита и процентов по нему. Срок окончания договора - не позднее 30 июня 2021 года.

Заемщиками также могут стать компании из реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих меры поддержки с учетом введения ограничительных мер в связи с распространением COVID-19.

«Подписание Банком договора поручительства с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ очень важно для регионального бизнеса, – отметил заместитель председателя правления КБ «Кубань Кредит» Александр Калинич. – Соглашение значительно оптимизирует процедуру предоставления льготных кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Соответственно, у бизнеса появляется более широкая возможность для возобновления деятельности и возвращения к полноценному функционированию».

По состоянию на 15 июня 2020 года в КБ «Кубань Кредит» поступило 96 заявок на льготное кредитование по государственной программе (в рамках постановления правительства РФ № 696) на общую сумму 370 млн рублей. Заключено одно кредитное соглашение в размере 57,8 млн рублей, выдан один кредит в сумме 5,67 млн рублей.

Кроме того, в Банк подано 14 заявок на получение кредитов на неотложные нужды под 0% (в рамках соглашения между кредитной организацией и Минэкономразвития России согласно постановлению правительства РФ № 422 от 2 апреля 2020 года). Выдано восемь кредитов (все – представителям ресторанного бизнеса), сумма договоров составила 36,7 млн рублей.