В частности, Банк помог учреждению приобрести первый в Южном федеральном округе томограф Siemens MAGNETOM Spectra 3Т, благодаря чему здесь открылось направление МРТ-диагностики. Кредит на покупку аппарата был предоставлен по программе «Партнер-Инвест».

Уникальность нового оборудования заключается в двукратной напряженности магнитного поля, которая позволяет проводить исследования высокой точности в короткие сроки - процедура занимает не более часа. Томограф оснащен программами ускорения процесса Tim4G+Dot и режима шумоподавления, что делает процесс диагностирования максимально комфортным для пациентов.

«Партнер-Инвест» входит в линейку кредитных продуктов Банка для бизнеса. Денежные средства, предоставленные в рамках этой программы, можно направить на финансирование инвестиционных проектов, приобретение, реконструкцию и ремонт основных средств, а также на совмещение нескольких целей кредитования. С начала 2020 года по программе 17 договоров на общую сумму 755,4 млн рублей.