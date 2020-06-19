АКРА подтвердило кредитный рейтинг ЮниКредит Банка на уровне «ААА(RU)», прогноз — «стабильный», следует из релиза агентства.

«Кредитный рейтинг АО ЮниКредит Банк обусловлен высокой вероятностью предоставления экстраординарной поддержки материнским банком с умеренным уровнем кредитоспособности. Оценка собственной кредитоспособности (ОСК) ЮниКредит Банка высокая ввиду комбинации сильных рыночных позиций при значительном буфере абсорбции убытков, адекватном риск-профиле и адекватной позиции по фондированию и ликвидности», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, качество кредитного портфеля (60% активов на конец 2019 года) банка оценивается как удовлетворительное, учитывая приемлемый уровень проблемных и потенциально проблемных кредитов — 4,2% портфеля (в том числе NPL90+ составляет 3,9% кредитов, вынужденно реструктурированные кредиты — 0,2%).

Доля кредитов десяти крупнейшим группам заемщиков продолжает быть умеренной (26% портфеля), клиентам высокорискованных отраслей — остается низкой (18,5% капитала 1-го уровня на конец 2019 года), заключили в АКРА.