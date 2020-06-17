Общественная организация «Национальный родительский комитет» (НРК) предложила ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, которые воспитывают детей в одиночку, сообщил телеканал RT. Предложение направили на рассмотрение в Кабмин и Госдуму.

Так, предлагается ввести ежемесячную компенсацию в размере не ниже двух прожиточных минимумов на одного члена семьи. Эта мера временная: такое пособие, в случае одобрения инициативы, будут платить до конца 2020 года.

Как сообщила глава НРК Ирина Волынец, родители-одиночки в России, даже несмотря на то, что ранее были выплачены на детей разных возрастов пособия, остаются незащищенной социальной группой из-за непростой экономической ситуации, которая произошла из-за введения ограничительных мер на фоне пандемии. Она особо отметила, что те льготы и пособия, которые уже действуют для одиноких родителей, необходимо сохранить в полном объеме.