МТС Банк провел дополнительную проверку IT-систем интернет-банка — утечек не обнаружено, говорится в официальном комментарии пресс-службы кредитной организации для Банки.ру. Все данные и средства клиентов надежно защищены, отметили в банке.

«Информация в СМИ и соцсетях о 30 пострадавших не соответствует действительности. В чат во «ВКонтакте», который создали пострадавшие, вступили также и сотрудники претензионной работы МТС Банка, чтобы быть на связи с клиентами, и другие заинтересованные лица, не являющиеся пострадавшими», — сообщили в пресс-службе.

Как пояснили в банке, в кредитную организацию обратилось 12 человек из 2,5 млн клиентов МТС Банка. На данный момент по каждому из них проводится дополнительная проверка обоснования списания средств, которая пока не закончена.

«В случае выявления факта мошеннических действий со средствами клиента МТС Банк возмещает денежные средства, если устанавливает, что списание произошло без участия клиента — то есть клиент сам не называл мошенникам ПИН-код, телефонные коды, логины, пароли и другие персональные данные», — говорится в комментарии.

Ранее сообщалось, что клиенты МТС Банка пожаловались на кражи денег с их счетов, привязанных преимущественно к кредитным картам . Они заявляли об этом в социальных сетях.

МТС Банк призывает клиентов финансовых учреждений внимательно относиться к персональным данным и ни при каких обстоятельствах не сообщать их третьим лицам.