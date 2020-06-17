Тинькофф Банк с 17 июля вводит плату за обслуживание кобрендовой дебетовой карты «Яндекс.Плюс». Комиссия составит 190 рублей в месяц, указывает ТАСС со ссылкой на разосланное клиентам сообщение кредитной организации.

«С 17 июля меняем условия программы лояльности и тарифа дебетовой карты «Яндекс.Плюс». Плата за обслуживание карты составит 190 рублей в месяц. Бесплатно — при неснижаемом остатке от 50 тыс. рублей или наличии кредита, выданного на этот карт-счет», — говорится в сообщении.

Помимо этого «Тинькофф» ухудшил условия программы лояльности. Теперь кешбэк за оплату сервисов «Яндекса», развлечений, ресторанов, обучения и спорта составит 2% вместо 5%.

В пресс-службе Тинькофф Банка пока не ответили на вопрос ТАСС, связано ли данное решение о введении платы за обслуживание карт с установленным Банком России ограничением комиссий за эквайринг.



Как сообщалось ранее, ЦБ РФ в качестве меры поддержки торговли в связи с коронавирусом ограничил на период до 30 сентября эквайринговые комиссии при онлайн-покупках продуктов, лекарств и товаров повседневного спроса уровнем 1%, а также банковские комиссии при оплате картами медицинских услуг. Ассоциация банков России в письме премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предупредила, что кредитные организации на фоне этих ограничений могут начать взимать плату за выпуск карт, использование платежных приложений и допуск к кол-центру.