За период с 1 января по 10 июня 2020 года средняя цена полиса ОСАГО снизилась в 46 субъектах РФ из 85. В этих 46 регионах проживает 53% всех автовладельцев. В целом по России средняя цена обязательной «автогражданки» осталась неизменной. При этом средняя выплата выросла в 68 регионах, увеличившись в целом по РФ на 4%. Об этом со ссылкой на оперативные данные АИС ОСАГО сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

Из десятки регионов-лидеров по количеству проживающих в них автовладельцев (на эти 10 регионов приходится более 40% всех автовладельцев) средняя премия снизилась в семи регионах. В Санкт-Петербурге, занимающем третье место по количеству автовладельцев, средняя премия по ОСАГО снизилась на 0,6% (или на 45 рублей, с 7 658 до 7 613 рублей, проживает 4,3% всех автовладельцев РФ), в Свердловской области она стала меньше на 2,8% (или на 153 рубля, с 5 421 до 5 268 рублей, проживает 2,9% всех автовладельцев, пятое место), в Республике Башкортостан — на 1,3% (66 рублей, с 5 114 до 5 048 рублей, проживает 2,85% автовладельцев, шестое место), в Республике Татарстан — на 2,8% (165 рублей, с 5 921 до 5 756 рублей, проживает 2,81% автовладельцев, седьмое место), в Ростовской области — на 1% (52 рубля, с 4 848 до 4 797 рублей, проживает 2,80% автовладельцев, восьмое место), в Челябинской области — на 1,2% (70 рублей, с 5 703 до 5 632 рублей, проживает 2,7% автовладельцев, девятое место), в Нижегородской области — на 2,1% (120 рублей, с 5 721 до 5 600 рублей, проживает 2,3% автовладельцев, десятое место).

Немного выросла средняя премия лишь в Москве (на 1,6% или 133 рубля, с 8 316 до 8 448 рублей, проживает почти 10% всех автовладельцев РФ и занимает по этому показателю первое место), Московской области (на 2,1% или 144 рубля, с 6 839 до 6 982 рублей, проживает 6% всех автовладельцев, второе место), а также в регионе, традиционно занимающем верхние строчки в «красной зоне» рейтинга регионов РФ — Краснодарском крае (рост на 4,4% или 245 рублей, с 5 540 до 5 785 рублей, 3,9% всех автовладельцев, четвертое место).

В топ-5 регионов-лидеров по снижению средней премии она упала на величину от 4 до 45%. При этом во всех этих регионах средняя выплата выросла. В их число вошли Магаданская область (снижение средней премии на 45%, рост средней выплаты на 12%, в области проживает 0,2% всех автовладельцев), Брянская область (снижение средней премии на 10,6%, рост средней выплаты на 5%, в области проживает 0,8% всех автовладельцев), Белгородская область (снижение средней премии на 8,8%, рост средней выплаты — на 3%, проживает 1,4% всех автовладельцев), Архангельская область (снижение средней премии на 5%, рост средней выплаты на 6,7%, проживает 0,75% всех автовладельцев), а также Калининградская область (снижение средней премии на 4,2%, рост средней выплаты на 6,7%, проживает 0,8% всех автовладельцев).

