Трое основателей и экс-миноритарии Модульбанка Олег Лагута, Яков Новиков и Андрей Петров обратились в комиссию по этике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) с претензией к мажоритарному акционеру банка Артему Аветисяну. Об этом пишет РБК , ссылаясь на двух собеседников, близких к каждой из сторон спора. Ранее банкиры подали к Аветисяну иски о взыскании 658 млн рублей «неосновательного обогащения». Они также требуют около 400 млн рублей от самого банка за нарушение трудовых соглашений. Теперь сооснователи банка обратились в РСПП, так как считают, что Аветисян нарушил несколько положений хартии корпоративной этики (речь идет о втором и третьем положениях, которые говорят о необходимости способствовать укреплению института собственности и руководствоваться реальным смыслом законов).

В письме Аветисяна главе комиссии РСПП по этике Давиду Якобашвили по поводу претензий основателей Модульбанка отмечается невозможным рассмотрение каких-либо претензий иначе чем в установленном законом порядке. Согласно правилам комиссии, если ответчик отказывается участвовать в рассмотрении дела, решение о дальнейшем рассмотрении принимает комитет арбитров РСПП. Заседание комитета еще не состоялось, сообщил источник РБК.

Работавшие в Сбербанке Петров, Лагута и Новиков стали партнерами Аветисяна в 2014 году, когда договорились создать на базе банка «Региональный кредит» онлайн-банк для малого бизнеса, сказано в претензии. Кредитную организацию позднее переименовали в Модульбанк, Петров возглавлял совет директоров, Новиков был членом совета, а Лагута занимал должность предправления. Акции Модульбанка Петров, Лагута и Новиков получили после заключения с Аветисяном договора о покупке 7,5% банка, которые оценивались в 230 млн рублей. По условиям договора банкиры не заплатили за бумаги сразу: они должны были рассчитаться в рассрочку до осени 2021 года за счет дивидендов. Из-за конфликта Аветисяна с Baring Vostok развалилась сделка по привлечению инвестора в Модульбанк, сказано в претензии. Основатели банка начали переговоры с Аветисяном о выходе из бизнеса. Аветисян и его юрист, как говорится в документе, предложили следующую схему: Петров, Лагута и Новиков обязались передать акции, уйти из банка и не создавать новый бизнес в области онлайн-банкинга для малого бизнеса в России. Банк в свою очередь выплачивал им компенсацию за расторжение трудовых соглашений.

Петров, Лагута и Новиков в претензии отмечают, что они исполнили взятые на себя обязательства: расторгли трудовые договоры и передали акции Аветисяну, но в ответ банк выплатил компенсацию в размере 15 млн рублей каждому вместо 186 млн рублей, и противоположная сторона отказалась от дальнейшего исполнения обязательств. Миноритарии не получили и возмещения за взятые на себя ограничения при реализации бизнес-идей.

По мнению юристов, так как Модульбанк не является публичной компанией, расхождение в стоимости сделок, пусть даже и совершенных в очень близком временном периоде, само по себе не является основанием для их оспаривания. Но могут быть и другие обстоятельства, указывающие на это. В судах общей юрисдикции по трудовым спорам есть две тенденции: суд всегда встает на защиту прав работников и часто урезает «золотые парашюты» топ-менеджеров. В данном же случае речь идет об отказе от реализации опциона в обмен на компенсацию в рамках трудовых отношений. С высокой вероятностью судья будет рассматривать это исключительно как трудовой спор, считают юристы.