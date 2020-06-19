Суммарная задолженность по заработной плате в России, согласно сведениям, представленным организациями, составила на 1 июня 2020 года 2 млрд 415,9 млн рублей. Такие данные опубликовал Росстат.

Суммарная задолженность на 1 июня рассчитана на основе полученной первичной статистической отчетности. В связи с тем, что в апреле и мае 2020 года ряд организаций полностью или частично прекратили работу, темпы роста (снижения) суммарной задолженности по заработной плате на отчетную дату по сравнению с предыдущим периодом не рассчитывались в силу неполной сопоставимости данных, уточняется в сообщении ведомства.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2020 году, приходится 40,6%, в 2019-м — 25,4%, в 2018-м и ранее — 34%.

Задолженность по заработной плате на отчетную дату имелась менее чем перед 1% работников обследуемых организаций.



По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства — 42%, добыча полезных ископаемых — 15%, строительство — 11%, сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки и транспорт — по 8%.