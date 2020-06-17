Прокуратура выявила в 2019 году грубые нарушения порядка банкротства банков в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), говорится в докладе о состоянии законности и правопорядка в России генпрокурора Игоря Краснова в Совете Федерации. Благодаря вмешательству прокурора удалось выплатить кредиторам на 15 млрд рублей больше.

«Грубые нарушения порядка реализации полномочий по участию в банкротстве кредитных организаций выявлены в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». Благодаря прокурорскому вмешательству в прошедшем году завершена ликвидация 38 кредитных организаций… Удовлетворяемость требований кредиторов выросла на 15 млрд рублей», — говорится в докладе.

Объем выручки по итогам реализации активов ликвидируемых кредитных организаций увеличился до 16,1 млрд рублей, в результате сокращения сроков продажи имущества расходы на конкурсное производство снижены на 128,7 млн рублей.