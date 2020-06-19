ОПЕК ожидает снижения мирового спроса на нефть в 2020 году до 90,59 млн баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада организации. В 2019 году спрос на нефть составлял 99,67 млн баррелей в сутки. Таким образом, по сравнению с прошлым годом спрос на нефть в 2020 году может снизиться на 9,08 млн баррелей в сутки.

Согласно прогнозу ОПЕК, мировой спрос на нефть снизится до 81,3 млн баррелей в сутки во II квартале текущего года, в III квартале 2020 года спрос на нефть в мире восстановится до 92,28 млн баррелей в сутки, а в IV квартале — достигнет 96,3 млн баррелей в сутки. Также ОПЕК прогнозирует спрос на свою нефть в 2020 году на уровне 23,57 млн баррелей в сутки. В предыдущем докладе картель прогнозировал, что спрос на нефть ОПЕК составит 24,26 млн баррелей в сутки.

По сравнению с показателем 2019 года спрос на нефть ОПЕК в 2020-м может сократиться на 5,81 млн баррелей в сутки. ОПЕК отмечает, что в 2019 году спрос на нефть организации составит 29,38 млн баррелей в сутки.

Также ОПЕК прогнозирует снижение добычи нефти в России в 2020 году до 10,3 млн баррелей в сутки, следует из доклада. Ранее картель прогнозировал добычу нефти в России в 2020 году на уровне 10,14 млн баррелей в сутки. Таким образом, прогноз скорректирован на 160 тыс. баррелей в сутки в сторону повышения.

Согласно докладу ОПЕК, добыча нефти в России в 2019 году составила 11,44 млн баррелей в сутки. Добыча нефти в стране в 2020-м может снизиться на 1,14 млн баррелей в сутки, или на 10%. Относительно показателя 2018 года (11,35 млн баррелей в сутки) добыча может сократиться на 1,05 млн баррелей в сутки.

Добыча нефти в России в 2019 году, согласно данным ОПЕК, выросла на 90 тыс. баррелей в сутки, или на 0,8%.