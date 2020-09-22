Банк России установил официальные курсы валют на 18 июня.

Курс доллара понизился на 27,02 копейки, составив 69,4822 рубля (69,7524 рубля на 17 июня). Курс евро понизился на 66,05 копейки, до 78,3829 рубля (79,0434 рубля на 17 июня).

На биржевых торгах наблюдается разнонаправленная для рубля динамика. На 12:26 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 69,76 рубля (плюс 14 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 78,42 рубля (минус менее 1 копейки).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 69,37—69,79 рубля за доллар и 78,25—78,57 рубля за евро.