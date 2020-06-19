Слишком высокие цены на нефть не нужны сейчас России, комфортная цена до 2035 года — 50 долларов за баррель. Об этом, как передает ТАСС, заявил в интервью Bloomberg глава Минэнерго РФ Александр Новак.

По словам Новака, Минэнерго России оптимистично оценивает шансы на восстановление спроса на нефть в мире, но не исключает влияния новых очагов распространения коронавирусной инфекции.

«Надо отметить, что относительно самого сложного периода, который в апреле наблюдали, у нас уже примерно вполовину восстановился спрос в рамках авиасообщения, автомобильного транспорта, нефтехимии. Мы просто должны внимательно смотреть за этим, мониторить и правильно прогнозировать, как будет восстанавливаться спрос. Но я оптимистично смотрю на это», — сказал он.



При этом министр отметил, что в июне существуют риски возникновения новых очагов коронавирусной инфекции, которые также необходимо отслеживать.

