Национальный центр финансовой грамотности (НЦФГ) 17 июня запускает информационно-просветительские онлайн-мероприятия для библиотекарей и населения России по финансовой грамотности. Запланировано 30 вебинаров в социальной сети «Одноклассники», которые охватят свыше 20 тыс. жителей России — от дошкольников до пенсионеров.

В октябре 2019 года Академия личных финансов совместно с экспертами НЦФГ начала реализацию проекта «Содействие формированию ответственного финансового поведения граждан путем распространения результатов проекта на базе библиотек в регионах РФ».

Цель проекта заключается в содействии формированию ответственного финансового поведения граждан путем распространения результатов проекта на базе библиотек в регионах России. Программа стартовала в рамках проекта Минфина России по повышению финансовой грамотности россиян. Внедряют проект эксперты НЦФГ. В настоящее время уже прошло обучение библиотекарей, которые станут проводниками финансовых знаний, а также сформирован уникальный контент для проведения мероприятий. В НЦФГ уверены, что одним из каналов массового распространения знаний и информации в современном мире может стать библиотечная сеть.

С 17 июня начинается серия онлайн-мероприятий для населения по материалам, разработанным в рамках программы «Финансовая грамотность в информационно-библиотечной среде». Мероприятия рассчитаны на все возрастные группы граждан (от дошкольников до пенсионеров) и охватят основные темы финансовой грамотности. К участию в мероприятиях приглашаются библиотекари, которые могут увидеть разнообразие возможностей проведения мероприятий по подготовленным мероприятиям в рамках программы.

Для создания устойчивого канала распространения результатов проекта на базе библиотек в регионах реализуется программа мероприятий, ориентированных на привлечение к сотрудничеству не менее 10 тыс. библиотек по всей России. Сейчас идет этап апробации комплектов материалов и демонстрации их возможностей, что станет активным стимулом вовлечения других библиотекарей со всей страны в практику проведения просветительских мероприятий по финансовой грамотности.

