Банками в мае 2020 года было выдано 0,43 млн новых кредитных карт , что на 53,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с предыдущим месяцем в мае был отмечен рост выдачи новых кредитных карт на 13,2%.

Средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика по кредитным картам за год вырос на 13 баллов и составил 655 баллов.

Наибольшее количество новых кредитных карт было выдано в Москве (20,4 тыс. единиц), Краснодарском крае (17,9 тыс.), Московской области (16,7 тыс.), Санкт-Петербурге (14,4 тыс.) и Республике Башкортостан (13,5 тыс.).

Самую серьезную динамику снижения выдачи продемонстрировали Москва (-66,8%), Московская область (-64,2%), Санкт-Петербург (-57,8%), а также Свердловская (-56,7%) и Волгоградская (-56,6%) области.