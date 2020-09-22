Министерство труда и социальной защиты России предложило продлить дистанционное оформление больничных листов для работающих россиян старше 65 лет в тех регионах, где еще не были сняты ограничения по коронавирусу. Об этом сообщил в среду глава ведомства Антон Котяков, выступая на Социальном форуме РСПП.

«На такие больничные мы также направляем средства напрямую из Фонда социального страхования, и эта мера позволила нашим гражданам, которые находятся в наибольшей зоне риска, не отвлекаться даже на короткое время от режима самоизоляции и сохранять все рекомендации, которые были озвучены Роспотребнадзором», — отметил министр.

По его словам, проект соответствующего постановления уже внесли в правительство. Котяков выразил надежду, что в ближайшее время документ примут.

«Мы внесли на площадку правительства проект постановления, продлевающий процедуру именно дистанционного оформления пособия о временной нетрудоспособности, именно для тех субъектов, где еще не сняты ограничительные меры. Проект постановления находится на площадке правительства, и я надеюсь, что в ближайшее время мы его примем», — отметил глава Минтруда.

Министр труда добавил, что за время пандемии в России были оформлены порядка 2,8 млн дистанционных больничных на сумму 32 млрд рублей.

Напомним, что оформлять больничные листы дистанционно россияне старше 65 лет начали в апреле.

Затронув вопрос трудоустройства в России, Котяков заявил, что меры поддержки бизнеса в период пандемии позволили, по оценке Минэкономразвития, оставить в обороте порядка 650 млрд рублей. Он подчеркнул, что это также позволило поддержать почти 2 млн рабочих мест.