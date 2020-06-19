Минфин России на аукционе в среду, 17 июня, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26228RMFS с датой погашения 10 апреля 2030 года. Размещенный объем выпуска составил 50,27 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Объем спроса — 59,356 млрд рублей.

Цена отсечения равнялась 115,9901% от номинала, средневзвешенная цена — 116,0923% от номинала. Доходность по цене отсечения — 5,59% годовых.