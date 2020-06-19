Минфин России на аукционе в среду, 17 июня, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26234RMFS с датой погашения 16 июля 2025 года на 100,826 млрд рублей при спросе 166,698 млрд, говорится в сообщении ведомства.

Цена отсечения составила 97,59% от номинала, средневзвешенная цена — 97,7255% от номинала. Выручка от размещения — 98,707 млрд рублей.

Всего во II квартале министерство планирует разместить ОФЗ на 600 млрд рублей.