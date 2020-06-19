По итогам 2019 года наименьшую эффективность показали госпрограммы по научно-техническому прогрессу, внешнеэкономической деятельности, сельскому хозяйству, а также по развитию Крыма и Севастополя, пишут «Известия». Такие данные содержатся в докладе Минэкономразвития, ответственного за их реализацию.

Согласно документу, совокупное кассовое исполнение мероприятий оказалось неплохим: освоение средств за счет всех источников достигло 18,5 трлн рублей, или 97% от запланированного показателя. Объем денег федерального бюджета превысил целевую величину на 2,4% и составил 11,2 трлн рублей. Уровень софинансирования за счет регионов оказался далеким от целевого показателя и насчитал лишь 67% от плана в 2,1 трлн рублей.

Наименее результативными ведомство признало госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя», «Развитие Северо-Кавказского федерального округа», «Социально-экономическое развитие Калининградской области», «Научно-технологическое развитие РФ», «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», «Развитие оборонно-промышленного комплекса», «Развитие внешнеэкономической деятельности». Уровень выполнения мероприятий по ним был ниже среднего и составил менее 80%. В Минэкономразвития выразили неудовлетворенность и ответственными исполнителями: по данным министерства, эффективность их деятельности по половине госпрограмм не превышает 70%.

По мнению экспертов, госпрограммы как инструмент развития во многом исчерпали свой потенциал: их используют в России более десяти лет, но существенного прироста экономике это не дает. Также госпрограмм слишком много, по несколько штук на каждое министерство, поэтому выполнять их качественно и в срок не представляется возможным. Они могли бы стать полезным инструментом разгона экономики в условиях экономического кризиса, но представленный правительством план по стимулированию экономики показывает, что массированного наращивания расходов по ним ожидать не стоит, считают эксперты.