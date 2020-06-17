Пик негативных эффектов из-за пандемии нового коронавируса для рынка труда в России позади. Об этом заявил в среду министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Рынок труда в Российской Федерации на сегодняшний день прошел пик пандемии значительно лучше, чем в целом ряде стран. Мы видим, что у нас уровень безработицы по итогам мая составил 6,1%, при этом в таких развитых странах, как Соединенные Штаты, он составлял более 13%», — сказал Котяков в рамках социального форума «Эффективные антикризисные стратегии государства и бизнеса: социальный аспект», организованного Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Ранее на этой неделе министр говорил, что число официально зарегистрированных безработных граждан в России выросло за два месяца на 1 млн 50 тыс. человек и превысило 2,4 млн человек. По данным Росстата, всего в стране свыше 4,5 млн безработных граждан, заявил в понедельник министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина о реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. По его словам, в центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2 млн 424 тыс. человек.

Министр отметил, что в апреле было зарегистрировано свыше 450 тыс. безработных граждан, в мае — более 930 тыс.