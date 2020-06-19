ВТБ ожидает снижение российского ВВП по итогам 2020 года не более чем на 4,5%, заявил президент банка Андрей Костин в интервью телеканалу Sky News.

«Мы действительно ожидаем некоторой рецессии, но реальность гораздо лучше, чем многие ожидали», — отметил Костин. Он напомнил, что два месяца назад некоторые эксперты предрекали России Великую депрессию.

«В апреле ВВП упал на 12% в ежегодном исчислении. Но потом ситуация начала выправляться: в мае спад составил лишь 10%. По итогам года мы ожидаем снижения ВВП не более 4,5%. Это вдвое меньше, чем цифры 2009 года, когда был предыдущий финансовый кризис», — подчеркнул глава ВТБ.

Согласно апрельскому макропрогнозу Банка России, российскую экономику в 2020 году ждет снижение на 4—6%. По прогнозу Минэкономразвития, ВВП страны в текущем году упадет на 5%.