Правительство РФ до 15 июля выделит регионам 100 млрд рублей в качестве компенсации выпадающих доходов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Зампред правительства провел заседание правкомиссии по региональному развитию, в ходе которого обсуждались вопросы выделения регионам второго транша для компенсации их выпадающих доходов.

«Сегодня мы готовимся выделить 100 миллиардов рублей на компенсацию выпадающих доходов. В ходе заседания мы обсудили методику распределения этих средств. Анализ всех выпадающих доходов будет проведен по состоянию на 1 июля, далее до 15 июля все регионы должны получить эту помощь», — приводит слова Хуснуллина его пресс-служба.