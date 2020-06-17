Предложение рабочей группы Совета Федерации по совершенствованию законодательства в условиях пандемии распространить налог для самозанятых на граждан СНГ включено в общенациональный план восстановления экономики, сообщил в ходе заседания палаты первый вице-спикер Совфеда Николай Федоров.

«Частично учтены девять предложений рабочей группы, в том числе по распространению налога на профессиональный доход института самозанятых граждан на иностранных граждан, уже учтено в отношении граждан СНГ», — сказал Федоров.

В свою очередь председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что Совфед очень оперативно и своевременно создал рабочую группу по подготовке предложений в общенациональный план. Спикер Совфеда поблагодарила коллег за активную работу и отметила важность того, что голос палаты регионов был своевременно доведен до правительства. По ее словам, правительство очень заинтересовано в диалоге с парламентариями, все разумные предложения были учтены.

Также Матвиенко попросила сенаторов реагировать на предложения, которые появляются у региональных органов исполнительной и законодательной власти и муниципалитетов.