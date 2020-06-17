Согласно данным российского отчета проекта GEM («Глобальный мониторинг предпринимательства») за 2019 год, отмечается резкий рост предпринимательской активности и еще более резкий — предпринимательских намерений населения, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на Высшую школу менеджмента (ВШМ) СПбГУ. В рамках GEM, возможно, удалось зафиксировать начало активной фазы формирования предпринимательской культуры в России в умеренно неблагоприятной среде.

Так, в России в 2019 году 10,2% экономически активного населения можно отнести к ранним предпринимателям, а 5,1% — к действующим. Схожей динамики в GEM не наблюдалось никогда. По словам руководителя проекта в ВШМ Ольги Верховской, в 2019 году рост предпринимательской активности в России рекордный. Эти изменения позитивные, но показатель все еще достаточно низкий (всего 30%) для того, чтобы говорить о влиянии малого бизнеса на экономику страны, сообщила Верховская. Особенно сильно выросли предпринимательские намерения — их продемонстрировали 14% «непредпринимателей». По показателю намерений создавать собственный бизнес в 2019 году Россия была сравнима с Германией, Грецией и Нидерландами.

В рейтинге GEM по показателю «знакомство с предпринимателями» Россия заняла 15-е место из 50 — на уровне Австралии, Кипра, США, ОАЭ. Среди 50 стран — участников проекта РФ — на 48-м месте по оценке предпринимателями условий для нового бизнеса (хуже лишь в Белоруссии и Японии). Также взлет намерений могла вызвать финансовая стабилизация 2015—2018 годов.

GEM в 2019 году фиксирует очень быстрое изменение настроений: распространенное мнение о РФ как о «непредпринимательской стране», где отношение к бизнесу в культуре скорее негативно, будет неверным. В 2019 году 58% респондентов GEM заявили, что знакомы с теми, кто создал собственный бизнес, — десятилетие назад таких было 36%. GEM фиксирует определенные проблемы с предпринимательством в городах с населением в 0,5—1 млн человек в сравнении с мегаполисами и менее крупными городами, низкий уровень внутрифирменного предпринимательства, критическую важность коммерческой и физической инфраструктуры для развития предпринимательства в РФ в сравнении с барьерами входа, бюрократией и госполитикой. Наконец, важной для РФ является оценка GEM доли предпринимателей, занятых бизнесом в продолжение семейной традиции: это мотивация для 26,4% мужчин и 23,3% женщин. При этом ранняя предпринимательская активность остается вынужденной для почти 80% ее участников.