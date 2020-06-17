Один из крупнейших банков Европы — британский HSBC — планирует в среднесрочной перспективе сократить штат на 35 тыс. человек из-за экономических потерь от пандемии, сообщает Reuters со ссылкой на внутреннюю рассылку компании.

По данным агентства, банк также почти полностью прекратит набор новых сотрудников. «Мы не могли приостановить сокращения на неопределенный срок, это всегда был вопрос «когда?», а не «если», — приводит агентство выдержку из письма генерального директора Ноэля Куинна.

В апреле банк сообщил о сокращении прибыли в I квартале на 48%, снижение показателей произошло главным образом из-за влияния последствий пандемии на клиентов компании.