Генпрокурор РФ Игорь Краснов на пленарном заседании Совета Федерации с докладом о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2019 году предложил ужесточить наказание за долги перед бизнесом по госконтрактам. По его словам, в прошлом году в соответствии с поручением президента в каждом регионе страны продолжалась работа по устранению случаев неоплаты исполненных государственных и муниципальных контрактов перед бизнесом.

Как отметил Краснов, сумма выплаченных по актам прокурорского реагирования долгов в прошлом году составила 26 млрд рублей. А всего за четыре с половиной года — более 146 млрд рублей. «Как видно, подобные нарушения повторяются из года в год. Кардинальное решение проблемы требует реагирования на федеральном уровне. В связи с чем предлагается рассмотреть вопрос об ужесточении ответственности за нарушения финансовой дисциплины», — сказал Краснов.

Генпрокуратура РФ фиксирует многочисленные незаконно возбуждаемые уголовные дела в отношении предпринимателей. Также, несмотря на снижение числа подобных фактов, ослабление надзора в этой сфере недопустимо, особенно в условиях кризиса, когда неисполнение обязательств по гражданско-правовым сделкам возрастает, что вызывает и рост числа желающих решить эти проблемы в обход судебных процедур через инициирование уголовного преследования, отметил Краснов.

Он предложил оценивать работу губернаторов в том числе по долгам перед бизнесом по государственным и муниципальным контрактам. «Предлагается рассмотреть вопрос об ужесточении ответственности за нарушения финансовой дисциплины и установлении в качестве показателя эффективности деятельности глав субъектов наличие в регионе просроченной задолженности по исполненным контрактам», — сказал Краснов.