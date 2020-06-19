Для денежных переводов «Золотая Корона» в пунктах АО «Халык Банк Грузия» доступны следующие валюты: доллары США, евро, и российские рубли. Комиссия на отправку перевода составит от 0,7% в зависимости от суммы и направления транзакции. Кроме того, для клиентов нового партнера действует специальное предложение «Тариф 0%» – при отправке перевода с конвертацией по курсу оператора платежной системы «Золотая Корона» РНКО «Платежный Центр» (ООО).

«Мы работаем на финансовом рынке Грузии уже 12 лет, и хорошо знаем потребности наших клиентов. Денежные переводы являются одним из наиболее востребованных финансовых сервисов, а современные технологии позволяют осуществлять их быстро и безопасно. «Золотая Корона» традиционно занимает устойчивые лидерские позиции в Грузии, и мы рады предоставлять этот сервис в наших офисах», – комментирует Марина Танкарова, заместитель генерального директора АО «Халык Банк Грузия».

АО «Халык Банк Грузия» является частью сильной международной финансовой группы, и у «Золотой Короны» уже есть позитивный опыт взаимодействия с кредитными организациями, входящими в эту группу, в разных странах СНГ. Мы рады, что теперь наше сотрудничество продолжится и в Грузии. Уверены, что наша совместная работа поможет в реализации общей цели – повышении доступности современных финансовых услуг», – говорит Олеся Федорова, заместитель директора сервиса «Золотая Корона – Денежные переводы».

АО « Халык Банк Грузия» - дочерняя организация АО «Народный Банк Казахстана», работает на грузинском банковском рынке с 2008 года. Владельцем 100%-ой доли АО «Халык Банк Грузия» является АО «Народный Банк Казахстана», который имеет 95-летнюю историю успешного развития и является одним из крупнейших финансовых институтов на рынке Республики Казахстан. АО «Халык Банк Грузия» предлагает весь спектр банковских услуг – розничное и бизнес кредитование, банковские платежные карты, депозиты, расчетно-кассовое обслуживание, денежные переводы, дистанционное банковское обслуживание. Банк является участником программ льготного кредитования фермеров и производителей Грузии. Подробнее – на сайте halykbank.ge

Сервис « Золотая Корона – Денежные переводы» (бренд Кoronapay) входит в платежную систему «Золотая Корона». Оператор Платежной системы «Золотая Корона» – РНКО «Платежный Центр» (ООО), рег. номер 0012 от 20.12.2012 г., лицензия ЦБ РФ № 3166-К от 14.04.2014 г. Сервис предоставляет услугу денежных переводов без открытия банковского счета в 34 странах мира, инфраструктура обслуживания насчитывает более 50 тыс. пунктов. ​Участниками и партнерами сервиса являются свыше 450 банков и крупные торговые сети.