Прогнозы изменения материального положения семьи в месячной перспективе становятся все более оптимистичными, но прогнозы на год улучшаются медленнее.
Доля россиян, отмечающих улучшение своего материального положения за последнее время, остается низкой, однако выросла доля тех, чье материальное положение остается стабильным, и сократилось число жалующихся на ухудшение ситуации, свидетельствуют представленные Центробанком данные очередного телефонного опроса ООО «инФОМ». Телефонный опрос, пятый по счету в этом году (опросы в режиме личного общения сейчас не проводятся в связи с коронавирусом), был проведен в первую неделю июня.
Доля респондентов, сообщающих об улучшении материального положения за последние две недели, в начале июня остается на уровне 5%. При этом заметно изменилось распределение остальных ответов. Так, на 13 процентных пунктов выросла доля тех, чье материальное положение осталось прежним (65%), и сократилось число жалующихся на ухудшения: доля тех, чье материальное положение ухудшилось серьезно, упала на 9 п. п. (до 15%), а доля сообщающих о незначительном ухудшении уменьшилась на 5 п. п. (до 14%). В числе причин ухудшения материального положения реже стали упоминаться снижение доходов (на 7 п. п. — 13% от всех опрошенных), полная потеря доходов (на 6 п. п. — 10%) и рост расходов (на 4 п. п. — 6%).
Прогнозы изменения материального положения семьи в месячной перспективе становятся все более оптимистичными. Доля ожидающих улучшения выросла за полмесяца почти на 3 п. п. (18%), а доля ожидающих сохранения текущего уровня — на 5 п.п. (53%); ухудшения ожидают на 5 п. п. меньше (17%).
Прогнозы на год улучшаются медленнее. Рост по сравнению со второй половиной мая не превысил статистической погрешности, однако он заметен в сравнении с началом измерений: доля ответов «лучше, чем сейчас» выросла на 6 п. п. (до 25%), «не изменится» — на 4 п. п. (37%). Рост частоты упоминания этих позиций связан с сокращением доли не определившихся (до 23%) при сохранении доли пессимистичных прогнозов на уровне 15%.
О росте расходов в прошедшие две недели говорят 47% опрошенных, о неизменности — 38%, о снижении — 10%. Изменений в распределении ответов по сравнению с концом мая не произошло, но по сравнению с началом измерений об увеличении трат россияне говорят реже. Почти половина респондентов (46%) сообщили о сокращении привычных расходов в предыдущие две недели — это лишь на 3 п. п. меньше пикового значения, зафиксированного в начале мая.
В целом за весь период эпидемии расходы на привычные товары и услуги сокращали 52% опрошенных, при этом 10% уже начали возвращаться к прежним (уровня начала года) объемам потребления.
Доля респондентов, обращавшихся к разного рода заимствованиям, по сравнению с предыдущим опросом не изменилась (23%), однако по сравнению с концом апреля — началом мая рост составил 6 п. п. В последнем опросе 7% сказали, что обращались за банковским кредитом, — это максимальный показатель с начала измерений. Еще 15% одалживали деньги у знакомых, 2% брали микрокредиты (здесь изменения несущественные).
В текущем опросе 46% респондентов сообщили о наличии в их семье какого-либо кредита или микрокредита, эта доля существенно не менялась с конца апреля. Ипотеку выплачивают 11%, кредит на покупку автомобиля — 7%, микрокредит — 3%, другие виды кредитов — 2%.
В целом на падение доходов за все время эпидемии пожаловались 47% заемщиков. При этом у каждого третьего из них доходы упали на треть и более, а у каждого 15-го доходов практически не стало. Почти половине заемщиков, чьи доходы сократились (21% от всех имеющих кредит), текущего уровня денежных поступлений не хватает на выплаты. Им приходится прибегать к разным способам выхода из ситуации (одному или нескольким одновременно): 8% заемщиков брали деньги в долг у знакомых, 5% расходовали сбережения, 2% открывали новые кредиты, 5% задерживали выплаты.
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