Совет директоров Центробанка на заседании 19 июня снова пойдет на снижение ключевой ставки, уверены опрошенные Банки.ру аналитики. Однако у экспертов есть серьезные расхождения касательно шага предстоящего смягчения: от 25 до 100 базисных пунктов.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в публичных выступлениях в мае и начале июня неоднократно указывала на пространство для значительного дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики и даже отмечала, что одним из вариантов на июньском заседании будет снижение ставки сразу на 100 б. п. — с 5,5% до 4,5%. Именно к этому варианту склоняется большая часть экономистов.

Пространство для шага в 100 б. п.

Пониженная инфляционная конъюнктура и необходимость поддержки экономики в условиях сильного сжатия совокупного спроса станут решающими факторами в пользу снижения ставки сразу на 100 б. п., полагает большинство аналитиков, опрошенных Банки.ру. По итогам мая темпы роста потребительских цен замедлились до уровня 3%. «При таких вводных возвращение инфляции к таргету в 4% займет время, таким образом, сейчас у регулятора сохраняется обширное пространство для снижения ключевой ставки», — отмечает экономист «БКС Премьер» Антон Покатович.

От оперативности и эффективности антикризисных мер властей, в том числе снижения ключевой ставки, зависит скорость восстановления экономики к докризисным уровням, добавляет главный аналитик ПСБ Денис Попов. «Растягивать использование потенциала снижения ключевой ставки нецелесообразно», — считает он.

По мнению главного экономиста Газпромбанка Сергея Коныгина, снижение ставки на 100 б. п. необходимо и для наращивания госдолга. «Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что ежегодные процентные расходы бюджета составляют 800 миллиардов рублей, и если удвоить привлечение, то придется платить около 1,5% ВВП, а это более 6% всего бюджета, что может потребовать сокращения других расходов», — отмечает эксперт. Чтобы в условиях экономического кризиса снизить долговую нагрузку на бюджет, понадобится более значимое снижение ставки, добавляет он.

Относительно дальнейшей траектории ставки после снижения сразу на 100 б. п. аналитики расходятся. Так, старший аналитик «ВТБ Капитал» по России и СНГ Александр Исаков считает, что за таким значительным смягчением последует некоторый период наблюдения за отложенными эффектами без дальнейшего снижения ставок. CFA, директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко, напротив, полагает, что в своих комментариях Банк России укажет на возможность дальнейшего смягчения ДКП.

Шаг в 50 б. п. как компромисс

Треть опрошенных экспертов ожидает снижения ставки уже привычным шагом в 50 б. п. «Решение, на наш взгляд, будет во многом ориентировано на сглаживание потенциальных дисбалансов со стороны пассивов банков», — отмечает главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев.

Если ЦБ предпочтет снизить ставку больше 50 б. п. в июне, это будет означать, что ключевая ставка может достигнуть уровня 4% уже в июле, обращает внимание стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко. По его словам, столь быстрое снижение ставки может привести к коррекции на рынке и ОФЗ и только осложнит Минфину размещение бумаг.

Уже после заявления ЦБ о возможности снижения ставки на 100 б. п. в базовом сценарии были опубликованы относительно позитивные предварительные данные по экономической активности и безработице в апреле — мае, что может стать причиной как более медленного темпа смягчения монетарной политики летом, так и переоценки общей величины необходимого снижения ключевой ставки в целом за год, отмечает заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. По его мнению, шаг в 50 б. п. будет выглядеть как разумный компромисс между необходимостью принимать решения с прицелом на экономический стимул, который реализуется только к началу следующего года, и осторожностью в смысле сохранения предсказуемых условий для работы банковской системы.

Есть еще карты на столе

Часть аналитиков ожидает, что ЦБ остановит свой выбор на «среднем» шаге. По словам главного экономиста Альфа-Банка Наталии Орловой, опция снижения на 50 б. п. была бы стандартным шагом в условиях экономического спада, но поскольку ЦБ предупреждал, что наибольшая поддержка экономике требуется в момент ее выхода из карантина, весьма вероятно более значительное снижение — на 75 б. п. Шаг сразу на 1 п. п. эксперт считает радикальным. «На наш взгляд, задачей ЦБ является демонстрация того, что ситуация взята под контроль, в то время как движение ставки на 100 базисных пунктов будет выглядеть форс-мажорным и может создать впечатление экономической катастрофы», — отмечает Орлова.

Наконец, небольшая часть экспертов предполагают еще один вариант исхода заседания 19 июня — снижение лишь на 25 б. п. «Такая консервативность может быть обусловлена общими рисками, такими как риски дальнейшего падения цен на нефть и замедления мировой экономики, а также высокой вероятности второй волны «корона-кризиса», — полагает руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин.

Что дальше?

Большинство опрошенных аналитиков ожидает, что к концу года ключевая ставка может достигнуть 4% годовых при условии отсутствия внешних шоков и закрепления инфляции ниже прогнозного диапазона ЦБ (3,8—4,8%). «Вероятность такого сценария постепенно увеличивается — инфляция движется ниже прогнозного тренда ЦБ, Минстрой рассматривает отказ от традиционной индексации тарифов ЖКХ с 1 июля, неплохие прогнозы урожая создают предпосылки для выраженной сезонной дефляции на продовольствие в летние месяцы», — отмечает Денис Попов.

Если же окажется, что восстановление экономики идет медленнее, чем ожидалось, то ставка к концу года может снизиться до значения 3—3,5%, допускает Наталия Орлова. Тем не менее Николай Минко считает, что ниже 4% ставка не опустится, поскольку ЦБ исключал необходимость отрицательных реальных ставок.

Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru