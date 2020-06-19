Банк России планирует уточнить требования к инвестированию пенсионных резервов, которые начнут действовать с 1 января 2021 года, сообщает пресс-служба регулятора.

«Это должно ограничить риски вложений и повысить защиту прав вкладчиков и участников негосударственных пенсионных фондов, а также позволить НПФ адаптироваться к новым регуляторным требованиям с учетом последствий пандемии», — говорится в релизе.

Так, проект поправок вводит дополнительные требования к вложениям в облигации без срока погашения. Для таких облигаций должен использоваться рейтинг выпуска или поручителя, а не эмитента, так как в зависимости от условий выпуска риск инвестиций в «вечные» облигации может быть выше, чем в классические облигации того же эмитента. Кроме того, инвестиции в бессрочные облигации будут учитываться при расчете лимита инвестирования в акции этого эмитента.

Помимо этого, предлагается ограничить перечень иностранных индексов, на основании состава которых можно вкладывать пенсионные резервы в иностранные акции.

Также для поддержания доступности ипотечного кредитования с 1 января 2021 года выделяется отдельный 5-процентный лимит на вложение пенсионных резервов в ипотечные облигации с высоким кредитным рейтингом. Эти бумаги будут исключены из 10-процентного лимита на инвестирование в активы с дополнительным уровнем риска, а сам лимит постепенно — к 1 января 2025 года — снижен до 7%.

Кроме того, проект откладывает на один год вступление в силу отдельных положений нового регулирования, чтобы уменьшить последствия пандемии и избежать распродаж активов по сниженным ценам. Сокращение лимитов концентрации откладывается до 1 июля 2021 года. А распространение лимита на активы с дополнительным уровнем риска, купленные до введения новых правил, переносится до 1 января 2024 года.

Предложения по проекту указания принимаются с 17 по 30 июня 2020 года включительно.