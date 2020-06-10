4 июня компания «ПрограмБанк» приняла участие в совместном заседании двух Комитетов АРБ — по информационным и интернет-технологиям и по банковской безопасности.
Основным вопросом заседания было рассмотрение Проекта Указа Президента РФ «О мерах по обеспечению информационной безопасности в экономической сфере при использовании программного обеспечения и оборудования на объектах критической информационной инфраструктуры».
Указ предусматривает переход на преимущественное использование российского программного обеспечения в экономической сфере до 1 января 2021 г., а на преимущественное использование российского оборудования — до 1 января 2022 г.
В эти сжатые сроки необходимо решить большое число технических, организационных и экономических задач.
Участники Комитетов — представители коммерческих банков, технологических компаний и Ассоциации — сформулировали ряд вопросов и предложений к проекту Указа.
По результатам проведенного обсуждения будет сформирован отзыв на данный законопроект и направлен в Минкомсвязи для существенной доработки Проекта Указа и сопутствующих документов.
Справочная информация
Ассоциация российских банков (АРБ) — негосударственная некоммерческая организация, выражающая интересы российского банковского сообщества.
Ассоциация российских банков учреждена в марте 1991 года и в настоящий момент насчитывает членов — 186, в том числе кредитных организаций — 104. Ассоциация сотрудничает с региональными банковскими объединениями в 23 субъектах Российской Федерации и с 6-ю представителями АРБ других регионах России.
7 октября 2002 года на Первом Всероссийском совещании банковских объединений было подписано Генеральное соглашение о консолидации усилий банковских объединений по развитию и укреплению банковской системы Российской Федерации. В настоящее время к нему присоединился 71 участник.
Компания « ПрограмБанк» является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке 30 лет.
Компания устойчиво входит в ТОП-3 рейтинга российских поставщиков банковского программного обеспечения ( IBS SalesLeagueTable).
Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — « ПрограмБанк.ФронтОфис», « ПрограмБанк.АБС» и « ПрограмБанк.БизнесАнализ», системы для страхового рынка — « ПрограмБанк.Страхование», микрофинансового рынка — « ПрограмБанк.КредитМикро»...
Среди клиентов компании: Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), СПАО «Ингосстрах», МФК «МигКредит», Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «Яндекс-Деньги», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.
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