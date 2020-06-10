ВТБ с 10 июня снижает требования к первоначальному взносу в рамках программы «Ипотека с господдержкой — 2020» с 20% до 15%. Об этом сообщили в банке, уточнив, что по новым условиям он принимает заявки, заключает договоры и выдает кредиты под 6,5% начиная с сегодняшнего дня.

«Мы поддерживаем инициативу президента России по расширению доступности ипотечных кредитов для населения. ВТБ первым из банков принял решение, не дожидаясь выхода постановления правительства РФ, снизить требование к минимальному первому взносу в рамках «Ипотеки с господдержкой — 2020» до 15%. Это позволит увеличить число потенциальных участников программы и ускорить для них процесс подготовки к сделкам. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня», — комментирует заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

В релизе банка подчеркивается, что ВТБ «также следит за принятием аналогичных поправок к размеру первого взноса в рамках ипотечной госпрограммы для семей с детьми (ставка по кредиту — 5%) и «Дальневосточной ипотеки» (ставка — 2%). Банк будет готов начать работу по новым условиям после объявления о соответствующих изменениях со стороны правительства РФ».

На сегодняшний день в рамках ипотечной программы со ставкой 6,5% ВТБ выдал свыше 9,6 тыс. кредитов на 27,7 млрд рублей. По программе «Ипотека с господдержкой» для семей с детьми банк провел более 22,2 тыс. сделок на 61 млрд рублей. В рамках «Дальневосточной ипотеки» ВТБ помог приобрести недвижимость 1,5 тыс. клиентов с суммой кредитов 5,7 млрд рублей.



По итогам первых пяти месяцев текущего года объем выданных банком ВТБ жилищных кредитов вырос на 23% и достиг 311,4 млрд рублей.