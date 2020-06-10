Мировая экономика покажет рекордное снижение во II квартале 2020 года, а рост числа заболевших коронавирусом может привести к тому, что техническая рецессия мировой экономики станет полноценной. Об этом говорится в аналитическом бюллетене Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.

«Во втором квартале спад мировой экономики может оказаться рекордным, а восстановление во втором полугодии не столь быстрым, как, например, в Китае. Несмотря на смягчение карантинных мер во многих странах, внешний спрос для них остается крайне слабым. Рост числа заболеваемости и сохранение карантинных мер в Бразилии, Индии и ряде других стран может привести к тому, что техническая рецессия может перерасти в полноценную — спад в течение двух кварталов и более», — говорится в документе.

В сообщении отмечается, что в условиях пандемии деловая активность продолжила замедляться четвертый месяц подряд, достигнув минимального уровня с 2009 года. «Глобальный PMI (Индекс менеджеров по продажам. — Прим. ред.), характеризирующий мировую конъюнктуру в промышленности, в мае составил 42,4 по сравнению с 39,6 в апреле. Хотя темпы сокращения производства, новых заказов и занятости снизились, они все еще остаются одними из самых низких за всю 22-летнюю историю исследований», — сообщает НИУ «ВШЭ».

Индекс PMI в сфере услуг в мае составил 35,2, поднявшись с рекордного минимума 23,7 в апреле. Деловая активность в этом секторе также сокращается четвертый месяц подряд. Самый резкий спад наблюдался у поставщиков потребительских услуг, а самый медленный — у финансовых. Как отмечают эксперты, по результатам опросов мировая экономика продолжает замедляться. Неопределенность в отношении дальнейшего развития пандемии в Бразилии, Индии и ряде других крупнейших по численности населения стран какое-то время, похоже, будет сдерживать деловую активность в мире. Эксперты не исключают, что техническая рецессия (спад экономики на протяжении одного квартала) может перерасти в полноценную (спад в течение двух кварталов и более).

Динамика опережающих индикаторов в еврозоне указывает на начало рецессии, считают в НИУ «ВШЭ». «В еврозоне индекс менеджеров по продажам (PMI), рассчитываемый Markit Economics, в мае вырос на 6 п. п., до 39,4. Спад в обрабатывающей промышленности, похоже, достиг дна в апреле. Однако, несмотря на менее напряженную ситуацию в целом, постепенное снятие карантинных ограничений, деловая активность второй месяц подряд остается ниже 42,8», — сообщается в исследовании.

В США динамика опережающих индикаторов указывает на продолжающийся спад деловой активности, отмечают эксперты. По-прежнему существует высокий риск крайне медленного восстановления экономической активности, поскольку сохраняющиеся меры социального дистанцирования, высокая безработица, отсутствие гарантий занятости, нарушенные деловые взаимосвязи и цепочки будут сдерживать потребительские и производственные расходы. Длительность рецессии, если она и возникнет, может быть кратковременной за счет беспрецедентных жестких мер борьбы с коронавирусом, и после снятия карантина последующий рост экономики компенсирует значительную часть потерь, понесенных в период пандемии, поясняют в НИУ «ВШЭ».