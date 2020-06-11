Члены правления Банка непрофильных активов (БНА), созданного на базе «Траста», по итогам 2019 года получили в среднем по 180 млн рублей, вознаграждения сопоставимы с выплатами топ-менеджерам крупнейших прибыльных банков, таких как ВТБ (203 млн рублей) и Альфа-Банк (206 млн рублей). Об этом пишет «Коммерсант» . Так, члены правления БНА заработали в 2019 году 0,9 млрд рублей, из них 150 млн рублей пришлись на зарплату, 750,5 млн рублей — на премии. Как пояснили в банке, «начисление бонусов невозможно ранее, чем будут подведены и согласованы итоговые показатели, и они нашли отражение в отчете за первый квартал 2020 года и в годовой отчетности по РСБУ и МСФО».

Стремительный рост выплат связан с внедренной в 2019 году системой мотивации сотрудников. В соответствии с ней «более 80% вознаграждения ключевых руководящих сотрудников банка обусловлено результатами работы с портфелем проблемных и непрофильных активов», говорится в отчетности по МСФО.

Как отмечают эксперты, «Траст» — банк «плохих»