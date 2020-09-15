Внешнеторговый оборот России за четыре месяца текущего года составил 184,9 млрд долларов, сократившись по сравнению с январем — апрелем 2019-го на 15%. Такие данные приводит Федеральная таможенная служба РФ.

Сальдо торгового баланса сложилось положительным в размере 42,9 млрд долларов, что на 23,7 млрд меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экспорт России в январе — апреле 2020-го равнялся 113,9 млрд долларов (минус 19,8% в годовом выражении). Удельный вес топливно-энергетических товаров, составляющих основу российского экспорта, снизился с 65,8% до 58%.

Импорт за указанный период составил 71 млрд долларов (минус 5,9%). В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование — 46% (в январе — апреле 2019 года доля была равна 45,6%).

Накануне ФТС представила данные об импорте в Россию товаров из стран дальнего зарубежья в мае 2020 года.

По предварительным данным таможенной статистики, в январе — мае 2020 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 77 млрд 532,3 млн долларов, сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2019-го на 6,4%.



В мае стоимостный объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 14 млрд 820,5 млн долларов. По сравнению с апрелем 2020 года показатель уменьшился на 1,2%, а по сравнению с маем 2019-го — на 12,4%.

