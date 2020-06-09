Министерство труда и социальной защиты радикально изменило проект постановления правительства, устанавливающий особое регулирование трудовых отношений во время борьбы с коронавирусной инфекцией, пишет РБК . Минтруд направил постановление «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2020 году» на повторное рассмотрение Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений. В измененную версию вошли те нормы, которые требуют оперативного принятия с учетом сложившейся ситуации на рынке труда и поддержаны всеми сторонами социального партнерства, пояснили в ведомстве.

Так, в новой версии осталась возможность для россиян, работающих в районах Крайнего Севера и приравненным к ним, воспользоваться правом на оплату проезда и провоза багажа за счет средств работодателя к месту проведения отпуска в пределах России в 2021 году; обязанность работодателей уведомить каждого работника об изменениях законодательства, связанных с формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде и праве работника сделать выбор между бумажной или цифровой трудовой книжкой до 31 октября 2020 года.

Стороны социального партнерства выступили против разработанного Минтрудом проекта постановления: и у работодателей, и у профсоюзов он вызвал большое отторжение, но профсоюзная сторона РТК считала возможным поддержать первую версию проекта, выдвинув ряд замечаний и предложений.

Сторона работодателей в РТК не поддержала проект Минтруда в первоначальной версии, рассказала управляющий директор управления рынка труда и социального партнерства РСПП Марина Москвина. Они готовы поддержать обновленную версию проекта постановления, но сохранив в ней некоторые положения предыдущей, например, о сокращении с двух месяцев до двух недель срока уведомления сотрудника об изменении по инициативе работодателя условий трудового договора и режима работы (в том числе о введении режима неполного рабочего дня или неполной рабочей недели). Можно было бы в период временных правил посмотреть, как бы это работало на практике, потому что мы всегда считали, что нужно сокращать сроки предупреждения об изменении условий трудового договора и о предстоящем высвобождении, добавила Москвина.