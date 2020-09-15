В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя правления одного из столичных банков, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД по Москве.

Как указывают в ведомстве, фигурант вместе с сообщниками организовал заключение договора купли-продажи закладных между банком и организацией, оказывающей брокерские услуги по ипотечным операциям. В качестве предоплаты с расчетного счета банка на расчетный счет организации-контрагента были перечислены денежные средства в размере 500 млн рублей. «В целях сокрытия противоправного деяния фигуранты перечислили со счета компании-брокера на счет фиктивной организации-эмитента указанные денежные средства в счет оплаты по двум ранее заключенным договорам купли-продажи векселей», — уточняется в релизе.

В ходе расследования уголовного дела была установлена причастность обвиняемых к нескольким аналогичным деяниям.

Кроме того, злоумышленники заключили кредитные договоры с юридическими лицами, которые реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли и обладали признаками фиктивности.

Было возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).

Сотрудники полиции установили причастность к совершению противоправных деяний бывших председателя правления банка, его заместителя и руководителя управления развития ипотечного кредитования, а также бывших руководителя департамента кредитных операций и внештатного работника кредитной организации.

Руководитель финансового учреждения был объявлен в международный розыск, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно, а уголовное дело выделено в отдельное производство. Впоследствии злоумышленника задержали правоохранительные органы Монако.

В настоящее время уголовное дело в отношении него направлено в Тушинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.



Название банка и имя фигуранта уголовного дела в релизе МВД не приводятся, при этом ранее сообщалось о задержании в Монако в январе 2018 года бывшего председателя правления Инвестторгбанка Владимира Гудкова. В июне 2019-го газета «Коммерсант» писала, что власти Монако отказали Генпрокуратуре РФ в выдаче Гудкова: князь Монако Альбер II наложил вето на экстрадицию. В материале упоминалась более значительная сумма хищения — 7 млрд рублей, при этом должности остальных обвиняемых по делу совпадают с теми, что указывает МВД. Так, газета в качестве фигурантов уголовного дела помимо Владимира Гудкова называла его заместителя Нину Шурмину, бывших руководителя направления развития ипотечного кредитования Татьяну Зотину и директора департамента кредитных операций Ольгу Зубкову, а также внештатную сотрудницу банка Елену Лукьянову.