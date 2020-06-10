Российским госкомпаниям потребуется около 80 млрд рублей до 2021 года на импортозамещение технологий и программного обеспечения, сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по связи и IT-индустрии.

«Совокупный объем расходов [для госкомпаний] до 2021 года составляет порядка 80 миллиардов рублей. Это как раз та цифра, которая жизненно необходима нашей индустрии для того, чтобы компенсировать потерянные доходы в других сегментах», — сказал министр.

Минкомсвязь РФ предлагает субсидировать крупнейшим российским компаниям 50% расходов на разработку технологий.