В Минэкономразвития раскритиковали рассматриваемый в Госдуме законопроект, который фактически запрещает оборот криптовалют в России, пишет «Коммерсант» . В ведомстве считают возможным создание механизмов контролируемого оборота виртуальных денег.

По словам представителя Минэкономразвития, предлагаемое законопроектами регулирование направлено на полный запрет выпуска и обращения в России существующих видов криптовалют, криминализацию деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, связанной с выпуском и обращением криптовалютных активов. Трансграничный характер работы существующих криптовалютных систем не позволит защитить права пользователей цифровой валюты и приведет к вытеснению всех операций с ними за пределы России, что, в свою очередь, приведет к потерям для экономики страны, пояснили в ведомстве.

В письме министерство отмечает необходимость изменения концепции пакета законопроектов, предусмотрев «создание механизмов контролируемого оборота криптовалют». К таким механизмам могут быть отнесены в том числе установление требований к их выпуску и обороту, требований к операторам выпуска и оборота, разрешительный порядок допуска этих операторов к осуществлению деятельности, госконтроль за ними. Подзаконное регулирование этого вопроса предлагается отнести к полномочиям правительства РФ совместно с ЦБ.

По словам экспертов, в условиях кризиса РФ не стоит отказываться от возможностей, следует выбрать правильное администрирование, а не запретительный подход. Даже при юридическом запрете криптоактивов у пользователей будет возможность его обхода через технические средства, следовательно, запретительный подход не решит задачу безопасности граждан, а фактически создаст неконтролируемый черный рынок.