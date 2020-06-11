Прибыль банковского сектора в мае была рекордно низкой — 0,5 млрд рублей, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании в Госдуме.

По итогам пяти месяцев банки заработали чистую прибыль в размере 561 млрд рублей.

«Конечно, большая часть была получена в первые три месяца, когда влияние эпидемии еще было ограниченно. Но затем мы стали фиксировать падение прибыли: в мае она была рекордно низкой — 0,5 миллиарда рублей», — отметила глава регулятора.

«Эти цифры нерадужные, но не пугающие. Банковская система справляется с нагрузкой, а кредитование начинает оживать по мере выхода экономики из карантинных мер», — добавила Набиуллина.