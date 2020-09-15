В среду, 10 июня, стало известно о присоединении к проекту Промсвязьбанка , МТС Банка и Почта Банка .

К сервису «Цифровой профиль» до конца июня подключатся Альфа-Банк, банки «Открытие», «Русский Стандарт» и Абсолют Банк. Об этом сообщили в ассоциации «ФинТех», при поддержке которой осуществляется подключение.

Напомним, в среду стало известно о присоединении к проекту Промсвязьбанка , МТС Банка и Почта Банка .

Благодаря «Цифровому профилю» при подаче заявки на кредит можно не вводить данные вручную, а применить автозаполнение, авторизовавшись на сайте банка через портал госуслуг. Вся нужная информация загрузится автоматически из государственных систем, что позволит совершать юридически значимые действия без необходимости представлять оригиналы документов. Сервис доступен пользователям портала госуслуг, имеющим подтвержденную учетную запись.

Как напоминают в ассоциации, сервис «Цифровой профиль» был запущен Минкомсвязью и Банком России в мае. Тогда интеграцию с ним завершили первые шесть банков: Сбербанк , Райффайзенбанк, Совкомбанк, СКБ-Банк, «Ак Барс» и РНКБ. По данным ЦБ, только за первую неделю работы сервиса клиенты банков дали более 44 тыс. согласий на передачу сведений о себе через «Цифровой профиль».

«Цифровой профиль» объединяет 30 типов сведений о гражданине: паспортные данные, адрес, ИНН, водительские права, место работы и др. Человек может по своему усмотрению предоставлять эти сведения различным организациям в режиме онлайн для совершения юридически значимых действий.



На следующем этапе к проекту подключатся страховые организации, и по упрощенной схеме можно будет оформить ОСАГО и каско . Кроме того, набор доступных видов данных планируется увеличить до 61, что, как подчеркивают в ассоциации, «сделает «Цифровой профиль» универсальным инструментом для удаленного взаимодействия с госорганами и компаниями».

