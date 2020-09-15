«Тинькофф Бизнес» запустил сервис «Репутация», который помогает бизнесу минимизировать риск проверок по 115-ФЗ. Сервис показывает компаниям и предпринимателям, как они выглядят в глазах банка в свете соответствия «антиотмывочному» законодательству, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Репутация» — это самодиагностика для владельцев бизнеса. Они всегда смогут быть в курсе, как банк оценивает компанию, на что нужно обратить внимание и как обезопасить себя от проверок», — говорится в релизе.

Сервис анализирует данные по счетам в «Тинькофф» и оценивает бизнес по нескольким критериям:

сколько налогов компания уплатила со счета;

сколько переводит на карты физлицам;

сколько наличных компания снимает;

остаток средств на счете.

В результате «Репутация» покажет один из двух статусов:

«У вас отличная репутация» — все критерии соответствуют стандартам банка.

«Вашу репутацию стоит улучшить» — сервис подскажет, какие показатели стоит улучшить, по каким из них можно попасть в группу риска, и даст рекомендации, как это сделать. К примеру, предупредит, если компания выводит слишком много наличных или слишком много денег переводит физлицам.

Нажав на вкладку со своей ситуацией, предприниматель узнает, как уменьшить вероятность проверки. Чтобы узнать о вероятности банковской проверки по 115-ФЗ, предприниматели могут: отслеживать статус компании; следовать рекомендациям на карточках; рассказать об особенностях бизнеса. В случае сильного отклонения от нормы с предпринимателем свяжется персональный менеджер и расскажет, что нужно сделать, чтобы улучшить статус в «Репутации».

«Репутация» помогает предпринимателям и компаниям независимо от типа бизнеса, числа сотрудников или системы налогообложения. Она начинает работать сразу, как только предприниматель открывает счет в «Тинькофф»: сначала собирает данные, а потом показывает риски по всем зонам.

Сервис бесплатный для всех бизнес-клиентов «Тинькофф».