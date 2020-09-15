Тинькофф Банк с 10 июня снизил ставки по вкладам в рублях и долларах. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей, 1 тыс. долларов.

Доходность вложения для депозитов в рублях с повышенной ставкой на срок три — пять месяцев составит 4,5% (ранее — 5%), на 6—24 месяца — 5% (до этого — 5,5%), а для вкладов в рублях со стандартной ставкой на срок три — пять месяцев — 4% (прежде — 4,5%), на 6—24 месяца — 4,5% годовых (вместо 5%).

Депозит в долларах с повышенной ставкой привлекается на срок 3—11 месяцев под 0,5% (ранее — под 1,5%), на 12—24 месяца — под 0,7% годовых (прежде — под 1%), а со стандартной ставкой на срок 3—11 месяцев — под 0,3% годовых (вместо 1%).

Стандартная ставка для вкладов в долларах на срок 12—24 месяца остается без изменений — 0,5% годовых.

В депозит со стандартной ставкой дополнительные взносы можно вносить не позднее чем за 30 дней до окончания срока вклада, а в депозит с повышенной ставкой — в первые 30 дней с момента его оформления. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.