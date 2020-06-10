Сбербанк запустил приложение «СберСоветник», в котором можно получить аналитику по основным бизнес-метрикам, оценить нишу, а также сравнить показатели своего бизнеса с другими компаниями отрасли. Об этом говорится в сообщении кредитной организации. Данные доступны за последние 12 месяцев в месячном и дневном разрезе.

В приложении можно проанализировать целевую аудиторию конкретного бизнеса по социально-демографическим признакам. Также там содержится информация о среднем чеке в сравнении с рынком, общий трафик посещаемости, частота возврата клиентов и то, какую долю выручки они приносят, зарплатная аналитика по бизнесу, поведение клиентов до и после совершения покупки в магазине.

В «СберСоветнике» встроен сервис поиска контрагентов и сервис персонального налогового календаря. Также в приложении собраны советы и сервисы для предпринимателей.