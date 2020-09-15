После периода нерабочих дней началось восстановление в выплатах заработной платы работникам малых и средних предприятий (МСП), говорится в презентации вице-президента Сбербанка Станислава Карташова. Наиболее существенное восстановление фонда оплаты труда наблюдается в пострадавших отраслях.

Так, в период с 13 апреля по 7 мая объем ФОТ в МСП снизился на 7% по сравнению со второй половиной февраля — началом марта, а в МСП из пострадавших отраслей — на 17%. С 13 мая по 7 июня снижение сократилось до 4% в целом по МСП и до 6% конкретно в пострадавших отраслях.

В нескольких отраслях, таких как розничная торговля, транспорт, строительство, растениеводство и животноводство, к июню ФОТ уже восстановился до докризисного уровня.