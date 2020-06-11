Отраслевые ограничения, связанные с пандемией коронавируса, в наибольшей степени затронули Москву, Московскую и Мурманскую области, а самое значимое снижение трат на товары и услуги в период самоизоляции зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге. Такие данные нового исследования лаборатории Сбербанка «СберДанные», размещенного на аналитическом портале SberIndex.ru, приводят в среду в кредитной организации.

«Экономика России в последние два месяца оказалась в крайне нестандартных условиях. На территории всей страны действовали ограничения, связанные с пандемией коронавируса, они существенно ограничили потребительские расходы», — напоминают в банке.

Аналитики оценили динамику трат в разрезе регионов, а также проанализировали связь между жесткостью мер и падением спроса домохозяйств с 30 марта по 31 мая. Этот промежуток времени охватывает период максимально жестких мер и недели с частичным снятием ограничений.

В общей сложности отраслевые ограничения затронули 24,4% занятых в стране. Наибольший уровень ограничений наблюдался в Москве (они коснулись 68,4% занятых в регионе), Московской (43%) и Мурманской областях (37,4%).

По сравнению с результатом по стране в целом масштабные меры, принятые в Москве, сыграли более весомую роль в падении трат в регионе: минус 14,2 процентного пункта, или 43% совокупного снижения, указано в обзоре.

«В среднем по стране лишь четверть падения расходов домохозяйств можно связать с запретами, действующими для конкретных отраслей. Львиная доля сокращения была связана с изменением потребительского поведения, а также краткосрочными проблемами в логистических цепочках. Это обусловило возможность постепенного восстановления экономики за прошедшие два месяца», — рассуждают эксперты.

Средний еженедельный темп восстановления потребления по России в целом составил 0,9 п. п. в неделю, совокупный эффект к 31 мая — 7,4 п. п. Темп восстановления оказался примерно одинаковым во всех федеральных округах.

Многие компании в период карантина перешли в онлайн-сегмент. За счет продаж через Интернет совокупные траты увеличились на 2,2 п. п. (пятая часть общего прироста). В совокупности факторы адаптации и онлайн-торговли объясняют 76% восстановления потребительских расходов в течение апреля и мая.

В Москве восстановление потребления происходило по иному сценарию: частичное ослабление карантинных мер стало самым сильным драйвером роста (плюс 6,3 п. п.). Фактор онлайн-продаж также оказался более значительным, чем по стране в целом: вклад составил плюс 5,5 п. п. (почти 40% от совокупного изменения трат за апрель — май).

Падение потребительских расходов было крайне неравномерным по регионам, констатируют в Сбербанке. Самое значимое снижение трат на товары и услуги зафиксировано в Москве (минус 40% год к году в апреле) и Санкт-Петербурге (минус 35,4%). Далее следуют Татарстан (минус 32,6%), Тюменская область (минус 32,5%) и Краснодарский край (минус 30,9% в годовом выражении). В наибольшей степени пострадали те субъекты РФ, в которых сектор услуг играет значимую роль. Двойной удар пришелся по экономикам, где существенную часть спроса обеспечивали туристы. Под этот критерий попадают все аутсайдеры карантинного периода. «При этом потери Москвы и Санкт-Петербурга были непропорционально больше, что в значительной степени связано как раз с жесткостью ограничений, действующих на территории этих городов. Наименее пострадавшие регионы — часто те, где вводимые меры были мягче (на востоке и на юге страны)», — отмечается в исследовании.



«Даже если бы все ограничения были сняты сегодня, то совокупный объем трат на товары и услуги остался бы на 8% ниже, чем год назад. Если предположить, что темпы адаптации остались бы прежними, то экономике все равно потребовалось бы еще два месяца для возвращения к уровню 2019 года», — заключают аналитики.