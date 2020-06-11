Рубль дешевеет к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:00 мск повысился на 13 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро вырос на 21 копейку, следует из данных на сайте биржи. В 10:10 мск курс доллара был равен 68,61 рубля (плюс 3 копейки), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подорожал на 18 копеек и составил 77,87 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в среду с утра «бычий» тренд по рублю сохраняется. По его словам, на рынке курс доллара снизился до 68,48 рубля. Пока цена находится ниже 69,56 рубля, рассматривается падение курса доллара до 67,7 рубля.

«Пара доллар/рубль продолжает болтаться чуть выше сильной поддержки 68, так и не решаясь ее штурмовать. Интересно, но в последние дни рубль слабо коррелирует с ценами на нефть, живя какой-то своей жизнью. Вчера вечером и ночью мы опять видели большие объемы продажи валюты, что выглядит странно в условиях снижающейся нефти и слабости российской экономики. Сегодня по паре доллар/рубль ждем торгов в довольно узком диапазоне 68,3—69,3. В целом же готовимся к ослаблению курса рубля», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.