«Ростелеком» допускает сокращение выручки IT-отрасли в размере нескольких процентов в 2020 году, сообщил на совещании по связи и IT-индустрии президент компании Михаил Осеевский.

«В целом телекоммуникационная отрасль никоем образом не может быть отнесена к пострадавшим. Хотя, возможно, у нас будет небольшое, в пределах нескольких процентов, сокращение выручки в этом году», — сказал он и отметил, что отрасли не требуются специальные меры финансовой поддержки. В пресс-службе компании уточнили, что годовой прогноз «Ростелекома» будет уточнен по итогам II квартала.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) в ближайшие дни направит в правительство РФ предложения о совершенствовании законодательства, регламентирующего удаленную работу, сообщил Осеевский. «Просим их рассмотреть и поддержать», — сказал глава компании, говоря о предложениях по совершенствованию трудового законодательства в части удаленной работы. Он отметил, что будет востребован не только режим полностью удаленной работы, но и смешанный, когда часть времени работник проводит в офисе.

«Нам кажется, что было бы целесообразно использовать для этого Единый портал государственных услуг, где уже сегодня зарегистрировано более 100 млн человек», — добавил Осеевский.

По его словам, необходимо решить и ряд структурных проблем, которые возникли за последние месяцы, в частности, проблему обеспечения возможности доступа жителей многоквартирных домов к конкурентному рынку телеком-операторов. Также Осеевский предложил поддержать развитие центров обработки данных. «Современный ЦОД — это сложное инженерное сооружение, потребляющее большой объем энергии. Могу сказать, что в структуре цены услуг ЦОДа стоимость электроэнергии превышает 50%. Исходя из масштаба этого бизнеса в России, нам представляется, что назрела необходимость дать нам возможность выйти на оптовый рынок электроэнергии», — отметил он.