Райффайзенбанк уменьшил ставки по ипотечным кредитам .

Теперь получить средства на строящееся жилье клиенты «с улицы» могут под 7,99% годовых при приобретении недвижимости у ключевых партнеров банка и под 8,99% в иных случаях (ранее ставки составляли 8,39—9,79%). Кредиты на покупку готового жилья предоставляются под 8,99% годовых (прежде — под 9,79%).

При первоначальном взносе менее 20% применяется надбавка к ставке в размере 1 процентного пункта.

Рефинансирование ипотечных кредитов, оформленных в сторонних банках, теперь осуществляется под 8,39—8,99% (вместо 8,99—9,79% годовых, применявшихся ранее).

Денежные средства предоставляются в сумме до 26 млн рублей, но не более 80% от стоимости залога. Максимальный срок кредитования составляет 30 лет.

Ставки действуют при заключении заемщиком договора комплексного ипотечного страхования. При отказе от личного и/или титульного (если применимо) страхования надбавка к ставке составит 0,5 п. п., а если возраст заемщика на момент подачи документов превысит 45 лет и один месяц, надбавка возрастет до 3,2 п. п.



«Зарплатным клиентам банка предоставляются скидки к ставке в размере до 0,4 процентного пункта (в зависимости от программы)», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.